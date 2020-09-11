Карантин в Україні – головні новини 11 вересня 2020

11 вересня в Україні зафіксували черговий антирекорд добового приросту нових хворих на коронавірус. Епідситуація в країні постійно погіршується, через що уряд перерозподілив карантинні зони, до червоних та помаранчевих потрапило більше регіонів, зокрема і Київ.

Станом на п’ятницю в Україні підтвердили 148 756 випадків Covid-19, за добу – 3 144 нових.

Найскладніша епідситуація – у Львівській (16 626 випадків), Харківській (12 112 випадків) та Чернівецькій (11 847 випадків) областях.

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Антилідером серед міст продовжує бути Київ – 16 523 підтверджених та 404 нових випадків Covid-19.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в країні уряд перерозподілив карантинні зони. Червона поповнилася низкою населених пунктів Західної України, а також Чернігівської та Харківської областей. Значно більше сіл та міст потрапили до помаранчевої зони, серед них – і столиця.

Новий перерозподіл почне діяти з 14 вересня, з понеділка у Києві обмежать роботу розважальних закладів вночі, роботу спортзалів та заборонять планові госпіталізації до лікарень.

Крім того, МОЗ оновив список країн, які належать до червоної та зеленої зон.

За оновленими даними, до зеленої зони входять РФ, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Канада, Німеччина, Литва, Білорусь, Греція, Грузія та Єгипет, у червоній зоні – США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 11 вересня, в країні за час пандемії 3 076 людей померли від вірусу, за добу – 53 летальних випадки.

Водночас одужати вдалося 65 877 пацієнтам, за добу – 1 128 особам.

В Україні жінки частіше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки.