11 вересня комітет з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти встановив, що в трьох роботах т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

Однак Шкарлет намір оскаржувати це рішення.

За його словами, є низка питань до складу комітету, а також і принципам, за якими ухвалювали рішення.

– У мене є багато запитань до рішення комітету з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, – заявив Шкарлет.

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Також він зазначив, що через політизований процес можна не розраховувати на чесний висновок.

– Тому це рішення, яке, хочу підкреслити, носить суто рекомендаційний характер, буде оскаржено мною в законному порядку, – додав Шкарлет.

За словами народного депутата від партії Голос Інни Совсун, в зв’язку з новоими обставинами щодо плагіату Сергій Шкарлет не може очолювати Міністерство освіти.

Народний депутат закликала суспільство звернутися до Володимира Зеленського, з вимогою відправити у відставку Шкарлета.