Близько 90% всіх хворих коронавірусом в Україні належать до певної категорії. Це літні люди або люди з хронічними хворобами.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, жертвами Covid-19 найчастіше стають люди з цукровим діабетом і серцево-судинними захворюваннями.

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Він закликав усіх українців дотримуватися протиепідеміологічних норм-соціальне дистанціювання і масковий режим. Це, в першу чергу, буде означати прояв турботи про батьків і літніх родичів.

В Україні розробляють унікальний тест

10 вересня Ляшко заявив, що МОЗ аказал Інституту молекулярної біології тест-системи, за допомогою яких можна буде по одному зразку визначити, чим хвора людина – Covid-19 або на грип.

За його словами, зараз є багато тест-систем на наявність коронавірусу, але попереду сезон грипу, тому створення універсального тесту спростить ситуацію.

Тест на 5-6 плашок буде чітко показувати – це грип, парагрип або коронавірусна хвороба.