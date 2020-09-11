Першими вакцину проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX отримають люди, які перебувають у групі ризику.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив під час робочої поїздки до Чернігівської області.

– Вакцину отримають 20% населення, близько 8 млн доз для України, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: Пріоритет у вакцинації від Covid-19 повинен бути у певних груп населення – ВООЗ

Рятівну речовину нададуть громадянам, у яких є супутні захворювання, наприклад, серцеві або цукровий діабет. Крім того, її отримають медпрацівники і педагоги.

Вакцина від Covid-19 для України

10 вересня стало відомо, що Україна розраховує отримати вакцину від коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Отриманих доз вистачить для 20% населення.

Водночас ще понад 30 млн українцям потрібна вакцина. Для цих людей Україна самостійно шукатиме джерела постачання.