Лідер Батьківщини, народний депутат Юлія Тимошенка одужала після трьох тижнів боротьби з Covid-19.

Про це повідомила її прес-секретар Марина Сорока.

За її словами, сьогодні Тимошенко отримала негативний результат тесту на коронавірус.

– Вона почувається значно краще. Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи, – уточнила Сорока.

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Коронавірус у Тимошенко

23 серпня стало відомо, що лідер парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус.

Лікарі оцінювали її стан, як тяжкий. У політика була підвищена температура.

А через три дні він ще більше погіршився, але до апарату до ШВЛ Тимошенко не підключали.

Заразилися Covid-19 також її дочка Євгенія та зять Артур Чечоткін.

Джерело: Марина Сорока