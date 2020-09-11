Лідер Батьківщини, народний депутат Юлія Тимошенка одужала після трьох тижнів боротьби з Covid-19.
Про це повідомила її прес-секретар Марина Сорока.
За її словами, сьогодні Тимошенко отримала негативний результат тесту на коронавірус.
– Вона почувається значно краще. Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи, – уточнила Сорока.
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Коронавірус у Тимошенко
23 серпня стало відомо, що лідер парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус.
Лікарі оцінювали її стан, як тяжкий. У політика була підвищена температура.
А через три дні він ще більше погіршився, але до апарату до ШВЛ Тимошенко не підключали.
Заразилися Covid-19 також її дочка Євгенія та зять Артур Чечоткін.
Джерело: Марина Сорока