У Києві через коронавірус закрили дві школи

У Києві через швидке поширення коронавірусу починають закривати школи.

11 вересня через виявлені випадки захворювання серед вчителів на карантин закрили дві школи в Оболонському районі Києва.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що станом на 11 вересня в Києві працюють 426 шкіл з 428.

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Кличко підкреслив, що на коронавірус захворіли 174 учня і 83 вчителі. Через виявлені випадки Covid-19 в двох садочках Деснянського та Печерського районах, установи також закриті.

Наразі в Києві працюють 554 дитячих садків з 568, однак деякі з них закриті на планові ремонти.

Київ в помаранчевій зоні

За новим поділом Київ потрапив в помаранчеву карантинну зону. Нові правила почнуть діяти з 14 вересня.

Тепер відвідування групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб, а перевезення пасажирів в громадському транспорті тільки за кількістю місць для сидіння.