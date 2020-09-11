Україна направила Білорусі ноту протесту через огляд автомобіля посла

Через огляд білоруськими прикордонниками автомобіля українського посла Ігоря Кизими МЗС України направило ноту протесту Білорусі.

– Відразу після інциденту з обшуком автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, – повідомили у відомстві.

За словами дипломатів, українська сторона вважає такий крок щодо глави української дипмісії в Білорусі “недружнім”.

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Конфлікт між послом України в Білорусі та білоруськими прикордонниками

Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував відео, на якому видно, як білоруські прикордонники просять посла України в Білорусі Ігоря Кизиму відкрити багажник.

У відповідь посол України сказав, що, згідно з Віденською конвенцією, його авто не мають права оглядати без вагомих причин.

Водночас прикордонник повідомив, що має причину на обшуки і запевнив дипломата, що його особисті речі не оглядатимуть.