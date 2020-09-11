Через те, що низка регіонів потрапила до червоної зони карантину, Укрзалізниця з 14 вересня не продаватиме квитки із залізничних станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1.
На цих станціях буде тільки висадка пасажирів. Без посадки пасажирів на станціях слідуватимуть потяги:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв — Рівне;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів —Херсон;
- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
- № 786/785 Київ — Шостка;
- № 774/773 Київ — Шостка;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів — Тячів;
- № 117/118 Київ — Чернівці.
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У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення потяга та не пізніше однієї години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, гроші за проїзні документи повертають у повному об’ємі.
10 вересня в Україні оновили карантинні зони. Згідно з новим поділом, Київ потрапив до помаранчевої.
Новий поділ України на зони карантину можна переглянути у нашому матеріалі, де ви знайдете, які регіони потрапили до червоної, помаранчевої, жовтої або зеленої зони.