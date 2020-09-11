Через те, що низка регіонів потрапила до червоної зони карантину, Укрзалізниця з 14 вересня не продаватиме квитки із залізничних станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1.

На цих станціях буде тільки висадка пасажирів. Без посадки пасажирів на станціях слідуватимуть потяги:

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв — Рівне;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів —Херсон;

№ 779/780 Суми — Київ, Вінниця;

№ 786/785 Київ — Шостка;

№ 774/773 Київ — Шостка;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів — Тячів;

№ 117/118 Київ — Чернівці.

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У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення потяга та не пізніше однієї години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, гроші за проїзні документи повертають у повному об’ємі.

10 вересня в Україні оновили карантинні зони. Згідно з новим поділом, Київ потрапив до помаранчевої.

Новий поділ України на зони карантину можна переглянути у нашому матеріалі, де ви знайдете, які регіони потрапили до червоної, помаранчевої, жовтої або зеленої зони.