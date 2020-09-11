Яка ситуація на дорогах Києва (КАРТА)

Увечері 11 вересня у Києві утворились затори на центральних магістралях.

Ускладнений рух на проспекті Бандери, де триває ремонт. Через це утворився затор на Північному мості у сторону Троєщини.

Тягнучка є на проспекті Перемоги, від станції метро Шулявська до виїзду з Києва.

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На лівому березі столиці глухий затор на вулиці Євгена Сверстюка та у районі метро Лівобережна. Також тягнеться проспект Бажана у сторону виїзду з столиці.

Закриття метро

У столиці можуть закрити метро, якщо Київ потрапить до червоної зони.

Влада зробить все, щоб вибори в столиці пройшли без жорстких карантинних обмежень, проте чітких прогнозів немає. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

Джерело: Waze, Google