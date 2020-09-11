PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ускладнений рух на центральних проспектах – ситуація на дорогах Києва 11 вересня

Увечері 11 вересня у Києві утворились затори на центральних магістралях.

Ускладнений рух на проспекті Бандери, де триває ремонт. Через це утворився затор на Північному мості у сторону Троєщини.

Тягнучка є на проспекті Перемоги, від станції метро Шулявська до виїзду з Києва.

Яка ситуація на дорогах Києва (КАРТА)

Читайте: 4G доступний ще на шести станціях метро у Києві (СПИСОК)

На лівому березі столиці глухий затор на вулиці Євгена Сверстюка та у районі метро Лівобережна. Також тягнеться проспект Бажана у сторону виїзду з столиці.

Закриття метро

У столиці можуть закрити метро, якщо Київ потрапить до червоної зони.

Влада зробить все, щоб вибори в столиці пройшли без жорстких карантинних обмежень, проте чітких прогнозів немає. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

Джерело: Waze, Google

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка