В Івано-Франківську відкриють дитсадки, школи працюватимуть дистанційно

В Івано-Франківську відновлять роботу дитячі садки, школи навчатимуть дистанційно.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

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За словами мера, з понеділка, 14 вересня, розпочнуть роботу дитсадки, школи працюватимуть у режимі дистанційного навчання.

– З понеділка ми починаємо запуск наших дитячих садочків. Щодо шкіл – дуже хотілося, щоб відкрилися, але нам продовжили червону зону, і з понеділка ми переходимо на дистанційне навчання, – зазначив Марцінків.

Окрім цього, мер міста закликав з розумінням ставитися до ухваленого рішення.

Коронавірус в Україні

Станом на 11 вересня в Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за останню добу – 3 144 нових випадків.

Найбільша кількість пацієнтів з Covid-19 виявлено у Львівській області – 16 626, у Києві – 16 523, у Харківській області – 12 112, Чернівецькій – 11 847, Івано-Франківській – 10 953 та Рівненській – 10 217.

Джерело: Місто Івано-Франківськ