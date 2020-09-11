В Україні знизилась смертність від коронавірусу

У 1,4 раза в Україні зменшилась кількість летальних випадків коронавірусу у порівнянні з минулим тижнем.
Станом на 11 вересня померло 3 076 осіб, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Показник смертності – 8,1 на 100 тис. населення, середній показник летальності по Україні – 2,1%.
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Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано у:
- Кіровоградській області – (5,4%);
- Закарпатській області – (3,3%);
- Львівській області – (2,8%);
- Чернівецькій області – (2,6%);
- Херсонській області – (2,4%);
- Миколаївській області – (2,4%);
- Полтавській області – (2,3%);
- Івано-Франківській області – (2,3%);
- Дніпропетровській області – (2,3%).
80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та інші.
У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння.
Від коронавірусу в Україні померли 104 медики з 22 областей.
Коронавірус в Україні
За останню добу в Україні зафіксували 3 144 нових випадки коронавірусу. Це рекордна кількість хворих за весь час пандемії Сovid-19.
Загалом коронавірус виявили у 148 756 пацієнтів. Померли 3 076 осіб, за останню добу – 53. За час пандемії в Україні 65 877 пацієнтів одужали, 1 128 – за останню добу.
Джерело: Центр громадського здоров’я України