Як ефективно працювати на карантині

12 березня в Україні запроваджено загальнонаціональний карантин, відтоді карантинні заходи постійно змінювались, але одне зрозуміло всім – повертатися до звичного життя ще зарано. Саме тому ми підготували поради від топ-менеджера компанії Glovo Дмитра Расновського для тих, хто хоче показати максимальний результат, працюючи дистанційно.

Діджиталізуйтесь

До повернення в офіс ще далеко і якщо ви не опанували усі хитрощі роботи онлайн, настав час це зробити. Переконайтеся, що маєте необхідний набір інструментів для відеоконференцій, створення таблиць, звітів і вмієте цим користуватися. Треба звикнути до того, що робота онлайн – тепер рутина і після карантину навряд чи до офісу повернуться 100% працівників.

Під час карантину я був шокований кількістю людей, які вперше скористалися Zoom та іншими хмарними сервісами, – зазначив Дмитро. Тож для тих компаній, для яких це стало в новинку, перехід на дистанційну роботу був більш відчутним.

Не забувайте про small talks

Карантин позбавив нас значної частини неформального спілкування. Замість ранкової кави чи обіду з колегами – перемикання між дзвінками, замість знайомих облич – аватарки.

В умовах карантину, ми ввели обов’язкове ввімкнення відео на дзвінках. Якщо раніше ми на це менше зважали, то зараз це є обов’язковим для того, щоб побачити один одного.

Відсутність живого спілкування ускладнює процес адаптації новачків та стосунки у колективі, отже, так звані small talks у перерві між робочими відеоконференціями допоможуть знов відчути себе частиною команди.

Деякі компанії практикують Friday Beer через відео – це теж певний замінник соціалізації, коли можна поговорити про що завгодно з колегами. Ми рекомендуємо всім командам збиратися 2-3 рази на місяць в офісі, коворкінгу, кафе просто для того, щоб зустрітися та попрацювати разом.

Створіть домашній офіс

Ви маєте максимально наблизити своє домашнє місце роботи до реальних умов. По-перше, відокремте його від загального простору вдома, щоб після закінчення робочого дня повертатися в домашню атмосферу. По-друге, ваше робоче місце має бути максимально комфортним, приберіть усе, що заважає вам зосередитись і переконайтесь, що вам зручно.

Приділіть увагу меблям за якими працюєте. Іноді навіть незручний стілець може втомлювати, тому деякі українські та світові компанії, наприклад MacPaw та Yandex відправляли своїм співробітникам стільці з офісу для облаштування зручної робочої зони вдома. Пам’ятайте, середовище має не заважати, а допомагати зосередитись.

Підтримуйте Work-life balance

Твоє робоче місце організоване, всі завдання на день виконані, ти йдеш гратися з дитиною чи готувати вечерю, а на твій телефон продовжують приходити хвилі сповіщень з різних месенджерів – перемкнутися складно, думками все одно в роботі і відповідно втомлюєшся.

Навчіться відокремлювати роботу і відпочинок. Існують різноманітні онлайн сервіси і месенджери створені спеціально для корпоративної роботи, наприклад Slack. В таких застосунках легко налаштувати систему повідомлень та сповіщень відповідно до робочого графіку. Таким чином, робота не заважає вашому особистому і навпаки.

Як виглядатиме офіс після пандемії?

Карантин показав, яку кількість часу ми витрачаємо просто добираючись на роботу містом та ранкові збори. Ціла купа вільних годин тепер у вашому розпорядженні і їх можна використати ефективно.

Я думаю, що зараз чимало компаній переосмислять значення офісів в центрі міста. Скоріше будуть обирати офіси, які зручні логістично, щоб співробітникам було простіше доїхати, а також відмовляться від великих офісів на користь корпоративних коворкінгів меншої площі.

Нині важко робити прогнози щодо кінця карантину, головне пам’ятати про себе і своє здоров’я, а дистанційну роботу сприймати як нові можливості. Можливості провести апгрейд свого робочого графіку та знайти більше часу для родини, створити ергономічне робоче місце, нарешті стати обізнаним користувачем ПК, пройти курси та отримати омріяне підвищення.

Софія Зінов’єва