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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро подорожчав на 20 копійок: курс валют на 11 вересня

Національний банк підняв на 1 копійку офіційний курс долара. 11 вересня долар торгують на рівні 27,83 грн.

Євро подорожчав на 20 копійок. Його курс, станом на 11 вересня, становить 32,96 грн.

Перед вихідними, на 2 копійки подорожчав польський злотий, російський рубль піднявся на 3 копійки.

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Курс валют в Україні від НБУ на 11.09:

  • $1 – 27,83 грн;
  • €1 – 32,96 грн;
  • 1 польський злотий – 7,40 грн;
  • 10 російських рублів – 3,70 грн.

Курс валют НБУ на 11 вересня 2020 в Україні

Прогноз курсу валют

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко впевнений, що до кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 грн. Такий же курс триматиметься у 2021 році.

Національний банк України не очікує істотних коливань курсу долара до кінця року.

Водночас у проекті Державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 грн/1$, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 вересня.

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