Вісім безкоштовних камер СІЗО відремонтували за кошти, які були отримані за перебування в платних камерах.

Про цей заявив глава Міністерства юстиції Денис Малюська.

За його словами, гроші від послуг за які платять, йдуть до спеціального фонду слідчого ізолятора, з якого і фінансуються всі ремонти.

Глава Мін’юсту зазначив, що платні камери – одне з джерел фінансування для СІЗО. За ці гроші, за його словами, покращують загальні умови.

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За даними відомства, безкоштовних камер відремонтували на загальну суму 239 709 грн.

До речі, перебування затриманих в платних і затриманих в безкоштовних камерах відрізняються кращими санвузлом, телевізором і ліжком.

Також в українських в’язницях можна придбати подарунковий сертифікат на користування платними камерами.

Придбати сертифікат можна онлайн на сайті Мінюсту, а діє він тільки протягом шести місяців після покупки.