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Факти / Україна

Загострення на Донбасі і нормандський формат: Зеленський поговорив з головою ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Еді Рамою безпекову ситуацію на Донбасі та важливі аспекти переговорного процесу в межах нормандського формату.

Глава держави звернув увагу на порушення режиму припинення вогню на Донбасі  з боку незаконних збройних формувань, зокрема обстрілів ними 6 і 10 вересня українських позицій.

– Ми не хочемо нової ескалації. Адже 6 вересня в результаті провокації незаконних збройних формувань ми вже зазнали втрат – загинув один військовий ЗСУ, один був поранений, – зазначив президент.

Читайте: Командувач ООС обговорив з ОБСЄ порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Зі свого боку, Еді Рама підтримав зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.

Також сторони відзначили важливість забезпечення повного, безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю непідконтрольну територію.

Водночас Володимир Зеленський додав, що сподівається, що моніторингова місія приділятиме належну увагу також ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Розмова Зеленського і Меркель

10 вересня відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського і федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі. Зокрема президент вкотре наголосив на зацікавленості країни у досягненні миру.

Джерело: Офіс президента

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