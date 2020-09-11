Станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні зафіксували 148 756 випадків коронавірусу.
За останню добу виявили ще 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.
В Україні зафіксували 3 076 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 53.
За час пандемії в Україні 65 877 пацієнтів одужали, 1 128 – за останню добу.
Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.
Коронавірус в областях:
- Вінницька область — 4 690 випадків;
- Волинська область — 6 161 випадок;
- Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
- Донецька область — 1 942 випадки;
- Житомирська область — 4 055 випадків;
- Закарпатська область — 8 453 випадки;
- Запорізька область — 2 136 випадків;
- Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
- Кіровоградська область — 885 випадків;
- м. Київ — 16 523 випадки;
- Київська область — 6 648 випадків;
- Львівська область — 16 626 випадків;
- Луганська область — 532 випадки;
- Миколаївська область — 1 851 випадок;
- Одеська область — 9 157 випадків;
- Полтавська область — 1 130 випадків;
- Рівненська область — 10 217 випадків;
- Сумська область — 2 229 випадків;
- Тернопільська область — 8 377 випадків;
- Харківська область — 12 112 випадків;
- Херсонська область — 576 випадків;
- Хмельницька область — 3 695 випадків;
- Чернівецька область — 11 847 випадків;
- Черкаська область — 2 294 випадки;
- Чернігівська область — 2 574 випадки.
Коронавірус 10 вересня
Станом на ранок 10 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 145 тис. Добовий приріст склав 2 582 особи.
Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській (339), на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).