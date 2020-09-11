PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Знову антирекорд: за добу в Україні 3 144 випадки коронавірусу

Станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні зафіксували 148 756 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

В Україні зафіксували 3 076 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 53.

За час пандемії в Україні 65 877 пацієнтів одужали, 1 128 – за останню добу.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Коронавірус в областях:

  • Вінницька область — 4 690 випадків;
  • Волинська область — 6 161 випадок;
  • Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
  • Донецька область — 1 942 випадки;
  • Житомирська область — 4 055 випадків;
  • Закарпатська область — 8 453 випадки;
  • Запорізька область — 2 136 випадків;
  • Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
  • Кіровоградська область — 885 випадків;
  • м. Київ — 16 523 випадки;
  • Київська область — 6 648 випадків;
  • Львівська область — 16 626 випадків;
  • Луганська область — 532 випадки;
  • Миколаївська область — 1 851 випадок;
  • Одеська область — 9 157 випадків;
  • Полтавська область — 1 130 випадків;
  • Рівненська область — 10 217 випадків;
  • Сумська область — 2 229 випадків;
  • Тернопільська область — 8 377 випадків;
  • Харківська область — 12 112 випадків;
  • Херсонська область — 576 випадків;
  • Хмельницька область — 3 695 випадків;
  • Чернівецька область — 11 847 випадків;
  • Черкаська область — 2 294 випадки;
  • Чернігівська область — 2 574 випадки.

Коронавірус 10 вересня

Станом на ранок 10 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 145 тис. Добовий приріст склав 2 582 особи.

Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській (339), на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх