Станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні зафіксували 148 756 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

В Україні зафіксували 3 076 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 53.

За час пандемії в Україні 65 877 пацієнтів одужали, 1 128 – за останню добу.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Коронавірус в областях:

Вінницька область — 4 690 випадків;

Волинська область — 6 161 випадок;

Дніпропетровська область — 3 093 випадки;

Донецька область — 1 942 випадки;

Житомирська область — 4 055 випадків;

Закарпатська область — 8 453 випадки;

Запорізька область — 2 136 випадків;

Івано-Франківська область — 10 953 випадки;

Кіровоградська область — 885 випадків;

м. Київ — 16 523 випадки;

Київська область — 6 648 випадків;

Львівська область — 16 626 випадків;

Луганська область — 532 випадки;

Миколаївська область — 1 851 випадок;

Одеська область — 9 157 випадків;

Полтавська область — 1 130 випадків;

Рівненська область — 10 217 випадків;

Сумська область — 2 229 випадків;

Тернопільська область — 8 377 випадків;

Харківська область — 12 112 випадків;

Херсонська область — 576 випадків;

Хмельницька область — 3 695 випадків;

Чернівецька область — 11 847 випадків;

Черкаська область — 2 294 випадки;

Чернігівська область — 2 574 випадки.

Коронавірус 10 вересня

Станом на ранок 10 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 145 тис. Добовий приріст склав 2 582 особи.

Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській (339), на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).