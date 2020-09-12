Голова Чернігівської обласної держадміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку через позбавлення впливу на кадрову політику.

– Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.

Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу, – заявив Прокопенко.