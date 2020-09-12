Голова Чернігівської обласної держадміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку через позбавлення впливу на кадрову політику.
– Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.
Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу, – заявив Прокопенко.
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Він додав, що будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, зокрема президенту і політичній силі.
Що відомо про Андрія Прокопенка
Президент Володимир Зеленський призначив Прокопенка очільником Чернігівської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року.
У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії.
На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб Слуги народу.