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Факти / Україна / Політика

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Голова Чернігівської обласної держадміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку через позбавлення впливу на кадрову політику.

– Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.

Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу, – заявив Прокопенко.

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Він додав, що будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, зокрема президенту і політичній силі.

Що відомо про Андрія Прокопенка

Президент Володимир Зеленський призначив Прокопенка очільником Чернігівської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року.

У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії.

На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб Слуги народу.

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