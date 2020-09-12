У суботу, 12 вересня, в Україні зафіксували 151 859 випадків коронавірусу. За останню добу 3 103 нових підтверджених випадків.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 3 148 осіб, за останню добу 72 летальних випадки.

Одужали 68 346 пацієнтів, за останню добу – 1 341 особа. За весь час пандемії в Україні провели 1 834 165 тестувань методом ПЛР.

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Найбільше випадків зараження виявили в столиці – 428. Київ випередив Львів, який лідирував за кількістю інфікованих 2,5 місяці.

12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки коронавірусу, з яких 148 нових підтвердилися за останню добу.

За весь час пандемії на Covid-19 захворіли 151 859 українців, з них 9 815 дітей і 12 783 медпрацівника.

Водночас за останню добу в Збройних силах України зафіксовано 36 нових випадків зараження коронавірусом.

12 вересня Covid-19 підтверджений у 636 військовослужбовців. На ізоляції знаходяться 708 осіб.

11 вересня в Україні зафіксували 148 756 випадків коронавірусу, а за добу виявили 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.