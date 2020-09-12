Агітаційна кампанія на цих місцевих виборах може зірватися, оскільки законодавці допустили помилку у Виборчому кодексі. Вони переплутали прожитковий мінімум з неоподаткованим мінімумом, відтак політикам заборонили витрачати на агітацію більше ніж одну гривню.

Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

У частині 6 статті 57 прописано, що вартість агітаційних матеріалів не має перевищувати 6% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17 гривень (6% від нього — це 1 грн 2 коп).

Кошель пояснює, що законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум і прожитковий мінімум, який становить 2 189 грн.

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У КВУ наголошують, що через такі правила політики не зможуть проводити агітацію або обходитимуть цей пункт, тобто агітуватимуть коштом різноманітних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного відношення до кандидата.

Попри очікування місцевих виборів, опитування показують, що 56% українців вважають, що після них ситуація у регіонах не зміниться. Ще близько третини респондентів, або 27%, сподіваються на поліпшення. Тільки 8% учасників опитування очікують погіршення і 9% не змогли відповісти.