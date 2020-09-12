Станом на ранок суботи, 12 вересня, в Україні зафіксували 151 859 випадків коронавірусу.
За останню добу виявили ще 3 103 інфікованих Covid-19.
В Україні зафіксували 3 148 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу померла рекордна кількість пацієнтів – 72.
Найбільше випадків зараження виявили у столиці – 428.
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл — 4 756 (+66)
- Волинська обл — 6 224 (+63)
- Дніпропетровська обл — 3 176 (+83)
- Донецька обл — 2 026 (+84)
- Житомирська обл — 4 194 (+139)
- Закарпатська обл — 8 532 (+79)
- Запорізька обл — 2 242 (+106)
- Івано-Франківська обл — 11 083 (+130)
- Кіровоградська обл — 892 (+7)
- м. Київ — 16 951 (+428)
- Київська обл — 6 750 (+102)
- Львівська обл — 16 774 (+148)
- Луганська обл — 562 (+30)
- Миколаївська обл — 1 929 (+78)
- Одеська обл — 9 382 (+225)
- Полтавська обл — 1 161 (+31)
- Рівненська обл — 10 369 (+152)
- Сумська обл — 2 323 (+94)
- Тернопільська обл — 8 657 (+280)
- Харківська обл — 12 404 (+292)
- Херсонська обл — 596 (+20)
- Хмельницька обл — 3 850 (+155)
- Чернівецька обл — 11 988 (+141)
- Черкаська обл — 2 384 (+90)
- Чернігівська обл — 2 654 (+80)
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Коронавірус 11 вересня
11 вересня в Україні зафіксували 148 756 випадків коронавірусу, а за добу виявили 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.
Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.