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Факти / Україна / Суспільство

В Україні понад 151 тис. осіб інфікувалися Covid-19

Станом на ранок суботи, 12 вересня, в Україні зафіксували 151 859 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 3 103 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 3 148 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу померла рекордна кількість пацієнтів – 72.

Найбільше випадків зараження виявили у столиці – 428.

Приріст у регіонах:

  • Вінницька обл — 4 756 (+66)
  • Волинська обл — 6 224 (+63)
  • Дніпропетровська обл — 3 176 (+83)
  • Донецька обл — 2 026 (+84)
  • Житомирська обл — 4 194 (+139)
  • Закарпатська обл — 8 532 (+79)
  • Запорізька обл — 2 242 (+106)
  • Івано-Франківська обл — 11 083 (+130)
  • Кіровоградська обл — 892 (+7)
  • м. Київ — 16 951 (+428)
  • Київська обл — 6 750 (+102)
  • Львівська обл — 16 774 (+148)
  • Луганська обл — 562 (+30)
  • Миколаївська обл — 1 929 (+78)
  • Одеська обл — 9 382 (+225)
  • Полтавська обл — 1 161 (+31)
  • Рівненська обл — 10 369 (+152)
  • Сумська обл — 2 323 (+94)
  • Тернопільська обл — 8 657 (+280)
  • Харківська обл — 12 404 (+292)
  • Херсонська обл — 596 (+20)
  • Хмельницька обл — 3 850 (+155)
  • Чернівецька обл — 11 988 (+141)
  • Черкаська обл — 2 384 (+90)
  • Чернігівська обл — 2 654 (+80)

Читайте: Київ у помаранчевій зоні: що заборонено з 14 вересня

Коронавірус 11 вересня

11 вересня в Україні зафіксували 148 756 випадків коронавірусу, а за добу виявили 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

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