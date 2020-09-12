Станом на ранок суботи, 12 вересня, в Україні зафіксували 151 859 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 3 103 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 3 148 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу померла рекордна кількість пацієнтів – 72.

Найбільше випадків зараження виявили у столиці – 428.

Приріст у регіонах:

Вінницька обл — 4 756 (+66)

Волинська обл — 6 224 (+63)

Дніпропетровська обл — 3 176 (+83)

Донецька обл — 2 026 (+84)

Житомирська обл — 4 194 (+139)

Закарпатська обл — 8 532 (+79)

Запорізька обл — 2 242 (+106)

Івано-Франківська обл — 11 083 (+130)

Кіровоградська обл — 892 (+7)

м. Київ — 16 951 (+428)

Київська обл — 6 750 (+102)

Львівська обл — 16 774 (+148)

Луганська обл — 562 (+30)

Миколаївська обл — 1 929 (+78)

Одеська обл — 9 382 (+225)

Полтавська обл — 1 161 (+31)

Рівненська обл — 10 369 (+152)

Сумська обл — 2 323 (+94)

Тернопільська обл — 8 657 (+280)

Харківська обл — 12 404 (+292)

Херсонська обл — 596 (+20)

Хмельницька обл — 3 850 (+155)

Чернівецька обл — 11 988 (+141)

Черкаська обл — 2 384 (+90)

Чернігівська обл — 2 654 (+80)

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Коронавірус 11 вересня

11 вересня в Україні зафіксували 148 756 випадків коронавірусу, а за добу виявили 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.