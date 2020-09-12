Школи Києва з понеділка, 14 вересня, працюватимуть за новими правилами. Тепер вони мають дотримуватися умов помаранчевої зони карантину.

В умовах помаранчевої зони школи працюватимуть як у звичайному режимі, так і дистанційно.

За словами виконувача обов’язків заступника глави КМДА Валентина Мондриївського, з понеділка змін не буде.

– 14 вересня школи працюють за тим самим сценарієм, як і на минулому тижні, а за будь-яких змін — усі батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей, – зазначив він.

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Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції, що робити, якщо у закладі буде спалах хвороби, та залежно від розміру школи і кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання.

Коронавірус у Києві

Станом на 12 вересня коронавірус у Києві виявили у 428 хворих за добу, що стало новим антирекордом. Усього в столиці вже 16 951 хворий.

За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло п’ятеро киян. Загалом Covid-19 забрав життя 266 осіб.

Одужали за минулу добу 97 людей. Загалом коронавірус перемогли 5 267 мешканців Києва.