Президент Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого біля пляжу в Одесі танкера Delfi, і до якої політичної партії вони мають відношення, після проведення місцевих виборів.

Про це Зеленський розповів під час своєї поїздки в Одесу.

– Десять місяців власники не давали державі жодної можливості, щоб ми займалися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, тому що вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер.

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За словами глави держави, бенефіціарів вже знайшли, але поки не будуть казати назву політичної партії.

– Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього “західного”, “сучасного” танкера, – наголосив Зеленський.

21 липня Адміністрація морських портів України разом з Міністерством інфраструктури вперше долучились до процесу підйому і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту.

Весь процес зайняв 50 днів, а безпосередньо робіт – 30 днів.

Вранці 10 вересня з пляжу в Одесі прибрали танкер Delfi, який восени 2019 року сів на мілину в Чорному морі.

Спроби порятунку танкера Delfi тривала майже рік.