Зеленський заснував стипендію для спортсменів з неолімпійських видів спорту

Президент України Володимир Зеленський запровадив 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів.

Стипендії призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень.

На здобуття відзнаки висуваються спортсмени зі складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять до програм Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади та Європейських ігор.

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Розміри стипендій становлять від трьох до 12 прожиткових мінімумів ( від 6 591 до 26 364 грн).

Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій визначається Міністерством молоді та спорту України.

Літні Олімпійські ігри 2024 року

13 вересня 2017 року під час 131 сесії у столиці Перу Лімі МОК оголосив, що столицею Олімпійських ігор 2024 року стане Париж. Також на проведення змагань претендували Лос-Анджелес, Гамбург, Будапешт та Бостон (останні три міста спершу подали заявку на проведення, але згодом відмовилися).