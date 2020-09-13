Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 13 вересня в Києві виявили ще 310 хворих на Covid-19.
За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло троє киян. Загалом Covid-19 забрав життя 269 осіб.
Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 17 261.
Захворіли:
- 166 жінок віком від 18 до 82 років;
- 118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;
- 15 дівчаток від одного року до 16 та 11 хлопчиків від 2 до 16 років.
Захворіли також 20 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 14 людей. Загалом коронавірус переміг 5 281 мешканець Києва.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
дотримуватися дистанції в людних місцях;
не торкати руками обличчя;
дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.