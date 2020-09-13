Кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевищила 154 тис. і становить 154 335 інфікованих, за минулу добу захворіли ще 2 476 людей.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 3 148 хворих, побороли коронавірус 68 346 пацієнтів.

Найбільше нових хворих у Києві (310), Тернопільській (225), Харківській (180), Львівській (140), Івано-Франківській (132), Чернівецькій (129), Хмельницькій (118), Черкаській (111) та Запорізькій (105) областях.

У столиці третій день поспіль фіксують понад 300 нових випадків коронавірусу. Наразі найскладніша ситуація у Дарницькому (2 767 хворих), Деснянському (2 292) і Дніпровському (2 082) районах.

У Києві вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

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До послаблення карантину все ще не готові Київ, а також низка областей, серед яких:

Вінницька;

Волинська;

Житомирська;

Закарпатська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська.

У всіх цих регіонах перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення.

Враховуючи таку ситуацію, у МОЗ обурилися масовим святкуванням Дня міста у Дніпрі. Очільник міністерства Максим Степанов зазначив, що має питання до місцевої влади, а також нагадав, що кількість місць у лікарнях та лікарів обмежена.

Контроль за дотриманням протиепідемічних норм

МОЗ хоче посилити контроль Держспоживслужби за дотриманням карантину.

За словами Максима Степанова, потрібно контролювати через комунальні служби дотримання дистанції і наявність захисних масок.