Кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевищила 154 тис. і становить 154 335 інфікованих, за минулу добу захворіли ще 2 476 людей.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 3 148 хворих, побороли коронавірус 68 346 пацієнтів.
Найбільше нових хворих у Києві (310), Тернопільській (225), Харківській (180), Львівській (140), Івано-Франківській (132), Чернівецькій (129), Хмельницькій (118), Черкаській (111) та Запорізькій (105) областях.
У столиці третій день поспіль фіксують понад 300 нових випадків коронавірусу. Наразі найскладніша ситуація у Дарницькому (2 767 хворих), Деснянському (2 292) і Дніпровському (2 082) районах.
У Києві вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.
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До послаблення карантину все ще не готові Київ, а також низка областей, серед яких:
- Вінницька;
- Волинська;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
У всіх цих регіонах перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення.
Враховуючи таку ситуацію, у МОЗ обурилися масовим святкуванням Дня міста у Дніпрі. Очільник міністерства Максим Степанов зазначив, що має питання до місцевої влади, а також нагадав, що кількість місць у лікарнях та лікарів обмежена.
Контроль за дотриманням протиепідемічних норм
МОЗ хоче посилити контроль Держспоживслужби за дотриманням карантину.
За словами Максима Степанова, потрібно контролювати через комунальні служби дотримання дистанції і наявність захисних масок.