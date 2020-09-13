Від Covid-19 помер Богдан Остальський – головний педіатр Львова

Міськрада Львова повідомила про загибель головного педіатра міста Богдана Остальського через ускладнення, викликані Covid-19.

Прес-служба міськради уточнює, що Остальский довгий час боровся із хворобою, але не зміг її перемогти.

Остальский, який народився у 1960 році, був лікарем-педіатром і довгий час обіймав посаду головного спеціаліста відділу координації роботи закладів охорони здоров’я управління охорони здоров’я Львівської міськради.

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Помер начальник військового госпіталю у Львові

У червні повідомлялося про смерть начальника військового госпіталю міста Іван Гайди, який також був інфікований коронавірусом.

58-річний фахівець помер під час лікування від ускладнень, викликаних Covid-19.

Джерело: Львівська міськрада

Фото: Андрій Садовий