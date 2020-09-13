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Факти / Україна / Політика

Представництво президента про дифіцит води в Криму: Це проблема окупанта

Представництво президента в АРК відкинуло звинувачення російської влади про нібито обов’язки Києва забезпечити водопостачання на територію анексованого півострова.

Окупанти намагаються схилити Україну до вирішення проблем, які вони мають вирішувати самі після анексії Криму в 2014 році, зазначили у представництві.

Відповідно до міжнародного права “держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території”, додали у Представництві президента в АРК.

Читайте: ООН назвала винуватця проблем з водою в окупованому Криму

Звинувачення Росії

11 вересня головний окупант Криму Сергій Аксьонов заявив, що проти українських чиновників, які віддали наказ перекрити Північно-Кримський канал, потрібно порушити кримінальні справи.

Зі свого боку спікер МЗС Росії Марія Захарова назвала “водну блокаду Криму” нібито порушенням Києвом своїх зобов’язань, закріплених у міжнародних документах.

Джерело: Представництво президента в АРК

Фото: Dreamstime

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