Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що, фактично, його зарплата становить близько 40 тис. грн.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Зарплата спікера, якщо не помиляюсь, 52 тис. грн без вирахування податків. Фактично, на руки виходить близько 40 тис. грн. Премій немає, але є ще видатки на депутатську діяльність, проте це трохи інше.

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Зарплата прес-секретаря президента Мендель

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель за червень отримала 37 200 грн заробітньої плати. Вона заробила більше, ніж сам глава держави, який отримав 22 тис. грн.

Загалом сума заробітної плати Мендель в червні становила 46 217 грн, однак з неї вирахували 9 тис. грн податку.