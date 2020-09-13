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Факти / Україна

За добу 2 476 нових випадків: в Україні зберігається негативна динаміка Covid-19

Станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні зафіксували 154 335 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 2 476 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 3 148 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 30.

За час пандемії в Україні 68 346 пацієнтів одужали, 547 – за останню добу.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Коронавірус в регіонах:

  • Вінницька область — 4 808 випадків;
  • Волинська область — 6 289 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 262 випадки;
  • Донецька область — 2 095 випадків;
  • Житомирська область — 4 292 випадки;
  • Закарпатська область — 8 625 випадків;
  • Запорізька область — 2 347 випадків;
  • Івано-Франківська область — 11 215 випадків;
  • Кіровоградська область — 904 випадки;
  • м. Київ — 17 261 випадок;
  • Київська область — 6 849 випадків;
  • Львівська область — 16 914 випадків;
  • Луганська область — 586 випадків;
  • Миколаївська область — 1 953 випадки;
  • Одеська область — 9 482 випадки;
  • Полтавська область — 1 195 випадків;
  • Рівненська область — 10 469 випадків;
  • Сумська область — 2 401 випадок;
  • Тернопільська область — 8 882 випадки;
  • Харківська область — 12 584 випадки;
  • Херсонська область — 628 випадків;
  • Хмельницька область — 3 968 випадків;
  • Чернівецька область — 12 117 випадків;
  • Черкаська область — 2 495 випадків;
  • Чернігівська область — 2 714 випадків.

Станом на ранок 13 вересня до Центру громадського здоров’я України надійшло 2 379 повідомлень про підозру на Covid-19.

Коронавірус 12 вересня

Станом на ранок 12 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 151 тис. Добовий приріст склав 3 103 особи.

Було зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків – 72 за добу. Найбільше нових випадків зараження виявили у столиці – 428.

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