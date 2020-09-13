Станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні зафіксували 154 335 випадків коронавірусу.
За останню добу виявили ще 2 476 інфікованих Covid-19.
В Україні зафіксували 3 148 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 30.
За час пандемії в Україні 68 346 пацієнтів одужали, 547 – за останню добу.
Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.
Коронавірус в регіонах:
- Вінницька область — 4 808 випадків;
- Волинська область — 6 289 випадків;
- Дніпропетровська область — 3 262 випадки;
- Донецька область — 2 095 випадків;
- Житомирська область — 4 292 випадки;
- Закарпатська область — 8 625 випадків;
- Запорізька область — 2 347 випадків;
- Івано-Франківська область — 11 215 випадків;
- Кіровоградська область — 904 випадки;
- м. Київ — 17 261 випадок;
- Київська область — 6 849 випадків;
- Львівська область — 16 914 випадків;
- Луганська область — 586 випадків;
- Миколаївська область — 1 953 випадки;
- Одеська область — 9 482 випадки;
- Полтавська область — 1 195 випадків;
- Рівненська область — 10 469 випадків;
- Сумська область — 2 401 випадок;
- Тернопільська область — 8 882 випадки;
- Харківська область — 12 584 випадки;
- Херсонська область — 628 випадків;
- Хмельницька область — 3 968 випадків;
- Чернівецька область — 12 117 випадків;
- Черкаська область — 2 495 випадків;
- Чернігівська область — 2 714 випадків.
Станом на ранок 13 вересня до Центру громадського здоров’я України надійшло 2 379 повідомлень про підозру на Covid-19.
Коронавірус 12 вересня
Станом на ранок 12 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 151 тис. Добовий приріст склав 3 103 особи.
Було зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків – 72 за добу. Найбільше нових випадків зараження виявили у столиці – 428.