Станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні зафіксували 154 335 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 2 476 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 3 148 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 30.

За час пандемії в Україні 68 346 пацієнтів одужали, 547 – за останню добу.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Коронавірус в регіонах:

Вінницька область — 4 808 випадків;

Волинська область — 6 289 випадків;

Дніпропетровська область — 3 262 випадки;

Донецька область — 2 095 випадків;

Житомирська область — 4 292 випадки;

Закарпатська область — 8 625 випадків;

Запорізька область — 2 347 випадків;

Івано-Франківська область — 11 215 випадків;

Кіровоградська область — 904 випадки;

м. Київ — 17 261 випадок;

Київська область — 6 849 випадків;

Львівська область — 16 914 випадків;

Луганська область — 586 випадків;

Миколаївська область — 1 953 випадки;

Одеська область — 9 482 випадки;

Полтавська область — 1 195 випадків;

Рівненська область — 10 469 випадків;

Сумська область — 2 401 випадок;

Тернопільська область — 8 882 випадки;

Харківська область — 12 584 випадки;

Херсонська область — 628 випадків;

Хмельницька область — 3 968 випадків;

Чернівецька область — 12 117 випадків;

Черкаська область — 2 495 випадків;

Чернігівська область — 2 714 випадків.

Станом на ранок 13 вересня до Центру громадського здоров’я України надійшло 2 379 повідомлень про підозру на Covid-19.

Коронавірус 12 вересня

Станом на ранок 12 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 151 тис. Добовий приріст склав 3 103 особи.

Було зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків – 72 за добу. Найбільше нових випадків зараження виявили у столиці – 428.