Бомбардувальники В-52Н увійшли у повітряний простір України

Три стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н 14 вересня пролетіли над Україною.

Їх супроводжували винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомило Командування Повітряних Сил ЗС України.

В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.

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– Такі патрулювання матимуть регулярний характер. Місії В-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії, – заявили у ПС ЗСУ.











Американські бомбардувальники В-52 знову патрулюють небо над Україною / 3 фотографии

Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, НАТО та їх партнерів для оперативної можливості для стримування Росії.

Це не перший політ В-52 над Україною. 4 вересня вони прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом. Їх супроводжували українські винищувачі.

Зброя США

США створюють “неймовірну зброю”, про яку ніхто не знає. Про це заявив президент Дональд Трамп.

Влада витратила $2,5 трлн на армію за останні три з половиною роки і нині американські збройні сили сильніші, ніж будь-коли.

США також ведуть розробку гіперзвукових ракет.