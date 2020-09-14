Маша Фокіна розповіла про призначення Вітольда Фокіна в ТКГ – реакція мережі

Маша Фокіна, яка є онукою Вітольда Фокіна, під час інтерв’ю одному з телеканалів розповіла, що допомогла йому отримати посаду в Тристоронній контакній групі.

За її словами, вона особисто познайомила Фокіна з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Начебто, співачку і главу ОП пов’язують теплі дружні стосунки ще з її дитинства, тому вони разом вирішили долучити Вітольда Фокіна до переговорів щодо Донбасу.

У мережі такі слова Маші Фокіної стали приводом для бурхливого обговорення. Користувачі обурюються тим, у який спосіб відбирають кадрів. Реакцію користувачів на зізнання співачки дивіться у нашому матеріалі.































Дідуся – в ТКГ, хом’ячка – в держрезерв: мережа обговорює зізнання Маші Фокіної / 8 фотографий

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Призначення Фокіна

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником Леоніда Кравчука в українській делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Фокін був прем’єр-міністром України, який працював із 23 жовтня 1990 до 1 жовтня 1992 року.