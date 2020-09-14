Голова Миколаївської області захворів на коронавірус

У голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадника підтвердився коронавірус.

За словами Стадника, він звернувся до лікаря тоді, коли піднялася висока температура і з’явився біль в горлі та інші типові симптоми хвороби.

– Вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Тільки що отримав результат дослідження на Covid-19. На жаль, він виявився позитивним, – написав Стадник.

Він звернувся до громадян з проханням проявляти свідомість і звертатися в лікарні при перших симптомах.

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– Будьте свідомі, дотримуйтесь порад лікарів і фахівців. При перших ознаках нездужання звертайтеся до лікарів, – додав Стадник.