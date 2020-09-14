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Факти / Україна / Суспільство

Голова Миколаївської області захворів на коронавірус

У голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадника підтвердився коронавірус.

За словами Стадника, він звернувся до лікаря тоді, коли піднялася висока температура і з’явився біль в горлі та інші типові симптоми хвороби.

– Вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Тільки що отримав результат дослідження на Covid-19. На жаль, він виявився позитивним, – написав Стадник.

Він звернувся до громадян з проханням проявляти свідомість і звертатися в лікарні при перших симптомах.

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– Будьте свідомі, дотримуйтесь порад лікарів і фахівців. При перших ознаках нездужання звертайтеся до лікарів, – додав Стадник.

Шановна громадо!

Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами…

Опубликовано Олександр Стаднік – голова Миколаївської ОДА Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Нещодавно у  міського голови Тернополя Сергія Надала виявили коронавірус. За словами мера, хворобу у жодного з його заступників не виявили, але погана звістка у тому, що сам закликав берегтися, і сам не вберігся.

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