Голова Миколаївської області захворів на коронавірус

У голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадника підтвердився коронавірус.
За словами Стадника, він звернувся до лікаря тоді, коли піднялася висока температура і з’явився біль в горлі та інші типові симптоми хвороби.
– Вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Тільки що отримав результат дослідження на Covid-19. На жаль, він виявився позитивним, – написав Стадник.
Він звернувся до громадян з проханням проявляти свідомість і звертатися в лікарні при перших симптомах.
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– Будьте свідомі, дотримуйтесь порад лікарів і фахівців. При перших ознаках нездужання звертайтеся до лікарів, – додав Стадник.
Шановна громадо!
Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами…
Опубликовано Олександр Стаднік – голова Миколаївської ОДА Понедельник, 14 сентября 2020 г.
Нещодавно у міського голови Тернополя Сергія Надала виявили коронавірус. За словами мера, хворобу у жодного з його заступників не виявили, але погана звістка у тому, що сам закликав берегтися, і сам не вберігся.