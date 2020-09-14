Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак одужав від коронавірусу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради.

– Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету, – сказав Зеленський.

За словами Хомчака, ситуація з коронавірусом у зоні проведення Операції об’єднаних сил контролюється.

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Наразі 11 активних хворих на Covid-19 із зони проведення ООС проходять лікування вдома, а на самоізоляції перебувають 43 особи.

Серед них є представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

Про те, що Руслан Хомчак захворів на коронавірус стало відомо 10 вересня.

Тоді цю інформацію у коментарі Фактам ICTV підтвердив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник.

За його словами, головнокомандувач дотримувався всіх рекомендації МОЗ та відправився на ізоляцію одразу, як отримав позитивний тест.