PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня дешевшає: курс валют на 14 вересня

Національний банк України на понеділок, 14 вересня, опустив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара.

Також українська волюта здешевшала на 10 копійок відносно євро.

Курс валют на 14 вересня:

  • $1 – 27,9003 грн;
  • €1 – 33,0674 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4329 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7203 грн.

Читайте: Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року

Прогноз курсу долара на кінець року

Згідно з прогнозом Мінекономіки України, в кінці року варто очікувати курсу долара 28,3 грн / 1 $, а середньорічний курс зафіксується на рівні 27 грн / 1 $.

У березневому прогнозі очікувалося, що середньорічний курс буде 29,5 грн / 1 $.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх