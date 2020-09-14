Національний банк України на понеділок, 14 вересня, опустив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара.

Також українська волюта здешевшала на 10 копійок відносно євро.

Курс валют на 14 вересня:

$1 – 27,9003 грн;

€1 – 33,0674 грн;

1 польський злотий – 7,4329 грн;

10 російських рублів – 3,7203 грн.

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Прогноз курсу долара на кінець року

Згідно з прогнозом Мінекономіки України, в кінці року варто очікувати курсу долара 28,3 грн / 1 $, а середньорічний курс зафіксується на рівні 27 грн / 1 $.

У березневому прогнозі очікувалося, що середньорічний курс буде 29,5 грн / 1 $.