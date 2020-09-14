Національний банк України на понеділок, 14 вересня, опустив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара.
Також українська волюта здешевшала на 10 копійок відносно євро.
Курс валют на 14 вересня:
- $1 – 27,9003 грн;
- €1 – 33,0674 грн;
- 1 польський злотий – 7,4329 грн;
- 10 російських рублів – 3,7203 грн.
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Прогноз курсу долара на кінець року
Згідно з прогнозом Мінекономіки України, в кінці року варто очікувати курсу долара 28,3 грн / 1 $, а середньорічний курс зафіксується на рівні 27 грн / 1 $.
У березневому прогнозі очікувалося, що середньорічний курс буде 29,5 грн / 1 $.