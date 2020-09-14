Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвав міфи, які ширить РФ щодо ситуації на Донбасі.

Перший міф – проведення інспекції на українських позиціях на Донбасі через порушення миру.

– Те, що мала бути інспекція на українських бойових позиціях, неправда. Навіть про це не йшлося. Йшлося про те, що нас звинуватили у тому, що ми нібито порушили режим припинення вогню, тому що наші військові рили траншею, – відзначив Олексій Резніков в ефірі Свободи слова на ICTV.

Такі дії вважаються порушенням угод, через що мало відбутися відвідування траншеї ОБСЄ, додав міністр.

– Не йшлося про відвідування бойових позицій українських Збройних сил. Йшлося про відвідування спільно у режимі СЦКК, у присутності представників ОБСЄ цього місця у “сірій зоні”. Про жодну інспекцію бойовиками українських бойових позицій не йшлося, – продовжив Олексій Резніков.

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Другий міф пов’язаний з бажанням РФ проводити вибори в ОРДЛО.

– Тут є ще один певний міф. Ніби РФ вимагає від Верховної Ради перегляду певного нормативного акту та таке інше. Це міф. Також міф – це вимога Росії щодо зміни цього акту, щоб провести місцеві вибори в ОРЛО 25 жовтня. Міф. Нісенітниця. Такої вимоги не існує, – додав Олексій Резніков.

За словами міністра, РФ не готова проводити вибори в ОРДЛО 25 жотвня 2020 року, бо не може виконати низку умов із Мінських угод, які стосуються безпеки: вивести російські війська, роззброїти всі незаконні бандформування, провести повну демілітарізацію.

Провокації на Донбасі

13 вересня бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі.

Вони вели вогонь з гранатометів.

Водночас вони звинуватили у порушенні тиші Україну.