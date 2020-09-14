Кернес у комі: заступник мера Харкова спростував інформацію

Мер Харкова Геннадій Кернес не перебуває у комі.

Про це перший заступник міського голови Ігор Терехов заявив Фактам ICTV.

За його словами, він нещодавно спілкувався з Кернесом телефоном.

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За його словами, мер нині у лікарні.

Кернес у комі

Інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус почала з’являтися у ЗМІ ще на початку вересня.

Пізніше медіа публікували матеріали про погіршення стану міського голови через те, що він не з’являвся на публіці.

14 вересня ЗМІ повідомили, что нібито Кернес впав у кому.

Але прес-служба Харківської міської ради спростувала цю інформацію. Вони пояснили, що нині мер, дійсно, у лікарні. Однак причину госпіталізації не назвали.

Водночас вони пов’язують подібну інформацію з передвиборними перегонами.

Фото: Геннадій Кернес