Кернес у комі: заступник мера Харкова спростував інформацію

Мер Харкова Геннадій Кернес не перебуває у комі.
Про це перший заступник міського голови Ігор Терехов заявив Фактам ICTV.
За його словами, він нещодавно спілкувався з Кернесом телефоном.
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За його словами, мер нині у лікарні.
Кернес у комі
Інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус почала з’являтися у ЗМІ ще на початку вересня.
Пізніше медіа публікували матеріали про погіршення стану міського голови через те, що він не з’являвся на публіці.
14 вересня ЗМІ повідомили, что нібито Кернес впав у кому.
Але прес-служба Харківської міської ради спростувала цю інформацію. Вони пояснили, що нині мер, дійсно, у лікарні. Однак причину госпіталізації не назвали.
Водночас вони пов’язують подібну інформацію з передвиборними перегонами.
Фото: Геннадій Кернес