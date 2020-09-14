У Києві утворилися затори на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, на вулицях Жилянській, Борщагівській, Січових Стрільців та на Володимирському узвозі.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.

Традиційно рух на мостах – Дарницькому, Патона, Південному, Північному та Метро – ускладнено в напрямку правого берега.

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На лівому березі столиці глухий затор на вулиці Євгена Сверстюка та у районі метро Лівобережна. Також тягнеться проспект Бажана у сторону виїзду з столиці.

Закриття метро

У столиці можуть закрити метро, якщо Київ потрапить до червоної зони.

Влада зробить все, щоб вибори в столиці пройшли без жорстких карантинних обмежень, проте чітких прогнозів немає. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

Джерело: Waze, Google