Станом на ранок 14 вересня коронавірус в Україні виявили у 156 797 осіб. За останню добу зафіксували 2 462 хворих з Covid-19.

В Україні від коронавірусної хвороби померло 3 211 осіб, з них 33 за останню добу. Загалом недугу побороли 69 543 пацієнта, 650 – за останню добу.

Найбільшу кількість хворих за останню добу зафіксували у Харківській області – 269, Тернопільській області – 352 та Одеській – 205.

Станом на 14 вересня в Києві виявили 168 хворих на Covid-19.

За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло троє киян. Загалом Covid-19 забрав життя 272 осіб.

Одужали за минулу добу 45 людей. Загалом коронавірус переміг 5 326 мешканців Києва.

Через стрімке поширення епідемії, столицю віднесли до помаранчевої зони карантину.

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У Києві в Оболонському районі дві школи вже перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів на коронавірус.

Загалом у столиці 133 класи тепер навчаються дистанційно.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак одужав від коронавірусу та доповів, що ситуація з Covid-19 в зоні ООС перебуває перед контролем.

Коронавірус 13 вересня

Для порівняння, станом на 13 вересня виявили 2 476 нових випадків за статистикою коронавірусу в Україні. За добу померло 30 осіб, а одужали 547 людей.