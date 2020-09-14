Обговорюється формула 100 на 100: Єрмак про новий обмін полоненими

Наступного тижня обговорять питання обміну полоненими, з обох сторін зараз є близько сотні людей.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться найближчого тижня, обговорюватиметься питання і конкретні дати наступного обміну полоненими. На сьогодні в списках з кожного боку приблизно є по 100 людей.

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Андрій Єрмак також додав, що на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу вирушить місія Червоного Хреста, що і буде першим етапом підготовки до обміну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна так і не отримала від бойовиків повний список на обмін полоненими. Хоча він планується у форматі 100 на 100.

Водночас, українська сторона передала ОБСЄ оновлені списки для взаємного звільнення утримуваних осіб.