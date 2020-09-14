Понад 4 тис. правоохоронців підхопили коронавірус з початку пандемії – МВС

З початку пандемії Covid-19 у лавах МВС виявили 4 154 випадки коронавірусу, протягом останньої доби – 73.

Найбільша кількість хворих – у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у столиці.

За час карантину коронавірусну інфекцію побороли 3 705 правоохоронців, що становить майже 90% від усієї кількості підтверджених випадків.

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Летальних випадків внаслідок ускладнень – 11.

– Від коронавірусу померла співробітниця Національної поліції. Слідча мала супутні хвороби, а вірус став для неї летальним, – йдеться у повідомленні.

Також у МВС зазначили, що у багатьох правоохоронців хвороба протікає у легкій формі та майже безсимптомно, однак усі інфіковані перебувають на самоізоляції.

Починаючи з 14 вересня, міністерство буде подавати щоденну статистику поширення коронавірусу у лавах МВС.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок понеділка, 14 вересня, в Україні виявили вже 156 797 випадків.

За останню добу додалося ще 2 462 інфікованих Covid-19: порівнюючи з попередніми днями, динаміка захворюваності дещо послабилася.

Лідерами за кількістю випадків коронавірусу залишається Київ (17 429) та Харківщина (12 853).