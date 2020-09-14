Ризик мінімальний: Завітневич про загрозу нападу РФ з півдня

Ризик нападу Росії з боку Криму є мінімальним, але на південному напрямку українські військові готові до такого розвитку подій.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич.

– Навчання Кавказ-2020, які проводить Росія в нашому Криму, щорічні. Ті дії, які вони виконують, для нас відомі. Тому на півдні вже давно розгорнуті і підготовлені підрозділи. Я думаю, що там ймовірність нападу дуже-дуже низька.

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Водночас Олександр Завітневич зазначив, що кордон з Кримом не державний, а адміністративний, тому є певні обмеження на застосування військових сил і прикордонних коштів.

Зі свого боку, командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв вже заявляв, що ЗСУ не бачать загрози вторгнення Росії в нашу країну, але посилили усі види розвідки, зокрема, на Таврійському напрямку.