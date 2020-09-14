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Факти / Україна

СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн

Посадовці з Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області організували незаконну схему заробітку на елітних земельних ділянках у Конча-Заспі. 

– Чиновники передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 га, – розповіли у прес-службі Служби безпеки України. 

Фахівці оцінюють вартість цієї землі у 600 млн грн. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку АТ Укрпошта.

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Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою) КК України.

За рішенням суду на ці земельні ділянки накладено арешт та встановлено заборону на їх відчуження.

  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
  • СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн
СБУ викрила посадовців на махінаціях із землею у Конча-Заспі на 600 млн грн / 4 фотографии

Екс-чиновникам Київзеленбуду повідомили про підозру

Семеро осіб, зокрема, колишній гендиректор комунального об’єднання Київзеленбуд і його екс-заступник, підозрюються у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету столиці.

Чиновники привласнили кошти під час закупівлі спеціальної техніки.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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