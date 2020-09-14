Українські мобільні оператори підвищують тарифи – причина

Довготривалий карантин і перехід багатьох українців на дистанційний тип роботи зумовили збільшення споживання телекомунікаційних послуг. Як свідчать дані Vodafone, за період з червня по квітень користування мобільним інтернетом зросло на 42%. Про це йдеться у матеріалі видання Факти.

Такий приріст збільшує навантаження на мережі операторів, що призведе до інвестування в розширення мережі 4G. Тоді оператори будуть змушені відкоригувати свої тарифи. Багато з них уже відчули зміну попиту. До прикладу, компанія Vodafone ще в травні заявила про підвищення більшості тарифів на 20%.

Зміна ціни на 15-40 грн спіткала багатьох абонентів оператора. Найближчим часом Vodafone хоче призупинити кілька тарифів і перевести абонентів на інші. Уже з 18 вересня сімейний тариф Vodafone Family Plus, що має високу популярність, перестане діяти.

Не відстає і Lifeсell – у компанії також змінили цінову політику, проте вартість чинних тарифів не збільшилася, з’явилися нові, дещо дорожчі пакети, що коштують на 10-50 грн більше, але пропонують вигідніші умови. Такий крок свідчить про те, що мобільний оператор залишає старі ціни для наявних клієнтів, але хоче заробляти більше за рахунок нових.

Київстар нещодавно презентував оновлені тарифи зі збільшенням у два рази кількості інтернету та хвилин для дзвінків. Водночас ціни на тарифи не змінилися. Схоже, таким кроком компанія хоче привабити нових клієнтів.

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У компанії таку позицію називають проявом соціальної відповідальності. Президент Київстар Олександра Комаров розповів, що саме збільшення попиту на мобільний інтернет та початок навчального року стали поштовхом до коригування пропозицій.

Проте, зростання цін на послуги мобільних операторів нам не уникнути. Україна часто входить до рейтингу країн з найдешевшим мобільним зв’язком. Тоді як представники великої трійки вклали понад 60 млрд грн у будівництво 3G і 4G мереж.

До слова, 27 липня мобільний оператор Vodafone запустив продаж eSIM, долучившись до Lifecell і ТриМоб, які зробили це ще наприкінці минулого року.