У Києві в Оболонському районі дві школи перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів на коронавірус.

Ще 56 шкіл столиці перевели 133 класи на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив Віталій Кличко під час свого брифінгу.

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– На дистанційному навчанні сьогодні дві школи Оболонського району, там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих, серед педагогів – 97, – повідомив Кличко.

Окрім цього він зазначив, що школи працюватимуть у звичайному режимі навіть попри приналежність Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу.

Кличко наголосив, що про будь-які зміни батьки отримуватимуть інформацію оперативно від класних керівників. Вони мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби, та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу.

Коронавірус у Києві

Станом на 14 вересня у Києві виявили 168 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці налічується 17 429 пацієнтів з Covid-19.

За останню добу одужало 45 пацієнтів, троє померли. Найбільша кількість інфікованих у Дарницькому районі – 2 767, Деснянському – 2 292 та Дніпровському – 2 082.