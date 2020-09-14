За статистикою МОЗ, 14 вересня, в Україні виявили 156 797 випадків коронавірусу. За останню добу зафіксували 2 462 хворих з Covid-19.
В Україні від коронавірусної хвороби померло 3 211 осіб, з них 33 за останню добу. Загалом недугу побороли 69 543 пацієнта, 650 – за останню добу.
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Найбільшу кількість хворих за останню добу зафіксували у Харківській області – 269 за добу, Тернопільській області – 352 та Одеській – 205.
Коронавірус в регіонах:
- Вінницька область — 4 844 (+36);
- Волинська область — 6 353 (+64);
- Дніпропетровська область — 3 342 (+80);
- Донецька область — 2 101 (+6);
- Житомирська область — 4 390 (+98);
- Закарпатська область — 8 675 (+50);
- Запорізька область — 2 403 (+56);
- Івано-Франківська область — 11 357 (+142);
- Кіровоградська область — 909 (+5);
- м. Київ — 17 429 (+168);
- Київська область — 6 961 (+112);
- Львівська область — 17 057 (+143);
- Луганська область — 600 (+14);
- Миколаївська область — 2 051 (+98);
- Одеська область — 9 687 (+205);
- Полтавська область — 1 223 (+28);
- Рівненська область — 10 555 (+86);
- Сумська область — 2 502 (+101);
- Тернопільська область — 9 234 (+352);
- Харківська область — 12 853 (+269);
- Херсонська область — 644 (+16);
- Хмельницька область — 4 008 (+40);
- Чернівецька область — 12 252 (+135);
- Черкаська область — 2 579 (+84);
- Чернігівська область — 2 788 (+74).
Коронавірус 13 вересня
Станом на 13 вересня було виявлено 2 476 нових випадків за статистикою коронавірусу в Україні. За добу померло 30 осіб, а одужали 547 людей.
Загалом в Україні зафіксували 3 148 смертей, 68 346 пацієнтів побороли хворобу.
Найбільша кількість хворих на коронавірус зафіксовано у Києві – 17 261, Львівській області – 16 914 та Харківській – 12 584.