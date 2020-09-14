За статистикою МОЗ, 14 вересня, в Україні виявили 156 797 випадків коронавірусу. За останню добу зафіксували 2 462 хворих з Covid-19.

В Україні від коронавірусної хвороби померло 3 211 осіб, з них 33 за останню добу. Загалом недугу побороли 69 543 пацієнта, 650 – за останню добу.

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Найбільшу кількість хворих за останню добу зафіксували у Харківській області – 269 за добу, Тернопільській області – 352 та Одеській – 205.

Коронавірус в регіонах:

Вінницька область — 4 844 (+36);

Волинська область — 6 353 (+64);

Дніпропетровська область — 3 342 (+80);

Донецька область — 2 101 (+6);

Житомирська область — 4 390 (+98);

Закарпатська область — 8 675 (+50);

Запорізька область — 2 403 (+56);

Івано-Франківська область — 11 357 (+142);

Кіровоградська область — 909 (+5);

м. Київ — 17 429 (+168);

Київська область — 6 961 (+112);

Львівська область — 17 057 (+143);

Луганська область — 600 (+14);

Миколаївська область — 2 051 (+98);

Одеська область — 9 687 (+205);

Полтавська область — 1 223 (+28);

Рівненська область — 10 555 (+86);

Сумська область — 2 502 (+101);

Тернопільська область — 9 234 (+352);

Харківська область — 12 853 (+269);

Херсонська область — 644 (+16);

Хмельницька область — 4 008 (+40);

Чернівецька область — 12 252 (+135);

Черкаська область — 2 579 (+84);

Чернігівська область — 2 788 (+74).

Коронавірус 13 вересня

Станом на 13 вересня було виявлено 2 476 нових випадків за статистикою коронавірусу в Україні. За добу померло 30 осіб, а одужали 547 людей.

Загалом в Україні зафіксували 3 148 смертей, 68 346 пацієнтів побороли хворобу.

Найбільша кількість хворих на коронавірус зафіксовано у Києві – 17 261, Львівській області – 16 914 та Харківській – 12 584.