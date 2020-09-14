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Факти / Україна / Суспільство

В Україні за добу понад 2 400 нових випадків коронавірусу

За статистикою МОЗ, 14 вересня, в Україні виявили 156 797 випадків коронавірусу. За останню добу зафіксували 2 462 хворих з Covid-19.

В Україні від коронавірусної хвороби померло 3 211 осіб, з них 33 за останню добу. Загалом недугу побороли 69 543 пацієнта, 650 – за останню добу.

Читайте: Кількість інфікованих сягнула майже 29 млн: коронавірус у світі 14 вересня

Найбільшу кількість хворих за останню добу зафіксували у Харківській області – 269 за добу, Тернопільській області – 352 та Одеській – 205.

Коронавірус в регіонах: 

  • Вінницька область — 4 844 (+36);
  • Волинська область — 6 353 (+64);
  • Дніпропетровська область — 3 342 (+80);
  • Донецька область — 2 101 (+6);
  • Житомирська область — 4 390 (+98);
  • Закарпатська область — 8 675 (+50);
  • Запорізька область — 2 403 (+56);
  • Івано-Франківська область — 11 357 (+142);
  • Кіровоградська область — 909 (+5);
  • м. Київ — 17 429 (+168);
  • Київська область — 6 961 (+112);
  • Львівська область — 17 057 (+143);
  • Луганська область — 600 (+14);
  • Миколаївська область — 2 051 (+98);
  • Одеська область — 9 687 (+205);
  • Полтавська область — 1 223 (+28);
  • Рівненська область — 10 555 (+86);
  • Сумська область — 2 502 (+101);
  • Тернопільська область — 9 234 (+352);
  • Харківська область — 12 853 (+269);
  • Херсонська область — 644 (+16);
  • Хмельницька область — 4 008 (+40);
  • Чернівецька область — 12 252 (+135);
  • Черкаська область — 2 579 (+84);
  • Чернігівська область — 2 788 (+74).

статистика коронавірусу 14 вересня

Коронавірус 13 вересня

Станом на 13 вересня було виявлено 2 476 нових випадків за статистикою коронавірусу в Україні. За добу померло 30 осіб, а одужали 547 людей.

Загалом в Україні зафіксували 3 148 смертей, 68 346 пацієнтів побороли хворобу.

Найбільша кількість хворих на коронавірус зафіксовано у Києві – 17 261, Львівській області – 16 914 та Харківській – 12 584.

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