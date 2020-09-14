В Україні зміниться формат ЗНО з української мови та літератури

Випускники у 2021 році зможуть здавати Зовнішнє незалежне оцінювання і з української мови, так і з мови та української літератури. Раніше абітурієнти здавали українську мову і літературу як один іспит.

Випускники матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть, заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Учні зможуть самотужки обрати сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови і літератури.

Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, з української мови і літератури оприлюднили на сторінці рубрики ЗНО-2021.

Нові правила ДПА

В Україні з 2021 року запроваджують ще один екзамен для випускних класів. Школярі складатимуть обов’язковий іспит з математики.

Учні складатимуть його у рамках Державної підсумкової атестації. Раніше випускникам давали вибір – складати історію України або математику.

Джерело: УЦОЯО