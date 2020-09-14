10 вересня відбулось перше засідання Громадської ради Благодійного фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр у новому складі. До Громадської ради увійшли видатні діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти.

Під час засідання членами Громадської Ради були обговорені та підтримані ключові наукові, творчі, соціально-освітні проекти та проекти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні дев’ять місяців.

– Громадська Рада – це платформа для діалогу з суспільством та експертним середовищем. Ми працюємо зі складною та чутливою для суспільства та країни темою. Тому для нас вкрай важливо чути та враховувати різні позиції громадськості, – наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер.

Збори Громадської Ради будуть проходити раз на квартал.

До складу Громадської ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр серед інших увійшов Борис Забарко, голова Асоціації євреїв-колишніх в’язнів гетто і нацистських концентраційних таборів, директор науково-просвітницького центру Пам’ять Катастрофи, який вижив під час Голокосту. Він наголосив на важливості створення меморіалу пам’яті жертв Бабиного Яру у Києві.

– З кожним роком людей, що вижили у цій трагедії, стає менше. У всіх країнах є музеї, які розповідають цю історію. А в нашій країні, де відбулися такі страшні події, музею немає досі. Це ганьба та сором для усіх нас, для мене особисто. Ми не маємо права не побудувати цей музей, – зазначив Забарко.



















Відбулось перше засідання Громадської ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр / 5 фотографий

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Склад Громадської ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр:

Олег Вишняков – Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України, бізнесмен. Борис Глазунов – генеральний директор Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Юрій Голік – член президії Єврейської Конфедерації України, радник голови Дніпропетровської ОДА 2015-2019 рр., радник прем’єр-міністра України жовтень 2019 р. – березень 2020 р. Костянтин Грищенко – міністр закордонних справ України 2010-2012 рр., 2013-2015 рр., віце-прем’єр-міністр України в 2012 р. Борис Забарко – голова ГО Асоціація євреїв-колишніх в’язнів гетто і нацистських концентраційних таборів, директор науково-просвітницького центру Пам’ять Катастрофи. Олександр Злотник – композитор, народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. Глієра, глава Релігійного Об’єднання громад Прогресивного іудаїзму України. Анатоль Кармінський – будівельний експерт, заслужений будівельник України, член ради Будівельної Палати України, директор ТОВ Укрсервекс. Ольга Кудиненко – співзасновниця благодійного фонду Таблеточки. Неля Куковальська – генеральний директор Національного заповідника Софія Київська. Андрій Куликов – радіожурналіст, телеведучий, співзасновник і голова правління ГО Громадське радіо. Володимир Лавренчук – банкір, економіст. Діна Попова – директор Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Ахтем Сейтаблаєв – актор, режисер, заслужений артист АР Крим. Ольга Сумська – актриса, телеведуча, Народна артистка України. Олександр Сусленський – президент Всеукраїнської єврейської ради, почесний академік Національної Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України. Маргарита Яковлєва – журналіст, засновник проекту Слово Праведника.

Склад Громадської ради буде розширюватися. Наступна зустріч Громадської ради планується у грудні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київському єврейському форумі обговорили створення меморіалу Голокосту Бабин Яр.