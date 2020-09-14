За що можуть не випустити за кордон з України

Причини, за якими вас можуть не випустити з України, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

У законодавстві України прописані кілька варіантів неможливості тимчасового перетину кордону держави:

Якщо особа знає державну таємницю (про термін дії обмеження попереджають). Якщо проти особи порушено кримінальну справу. До завершення її дії або скасування обмежень, вона не зможе виїжджати за кордон. Якщо людина засуджена через кримінальне порушення – до відбуття чи скасування покарання. Якщо громадянин не виконує рішення суду чи інших відповідних органів влади. Якщо людина перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції України.

Також заборонити виїзд за кордон можуть людям, які:

Не сплачують аліменти. Ухиляються від військового призову. Мають у наявності цивільний позов у суді. Вказали неправдиві відомості про себе.

Як перевірити чи є ви у чорному списку на виїзд за кордон?

Існують кілька реєстрів, які впливають на рішення виїзду за кордон:

Якщо досі існують сумніви чи можна вам виїжджати за кордон, напишіть запит до Адміністрації Державної прикордонної служби.

Також, якщо ви вирішили їхати за кордон, то подбайте про наявність закордонного паспорта. Які документи потрібні для його оформлення в Україні, можна подивитись на сайті Факти ICTV.