Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України

Стратегію національної безпеки затвердив президент Володимир Зеленський.

Документ визначає основні напрями державної політики у безпековій сфері, йдеться у повідомленні Офісу президента.

Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.

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Документ опирається на такі принципи державної політики:

стримування – розвиток оборонних і можливостей для запобігання збройної агресії проти України;

стійкість – здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки і підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей;

взаємодія – розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з ЄС, НАТО та їх державами-членами, США.

Пріоритетами національних інтересів визначено:

відстоювання незалежності і суверенітету;

відновлення територіальної цілісності;

розвиток людського капіталу;

захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

європейська та євроатлантична інтеграція.

У стратегії також враховано останні зміни ситуації в сфері національної безпеки і оборони, пов’язані зі світовою економічною кризою.

Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.

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