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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України

Стратегію національної безпеки затвердив президент Володимир Зеленський.

Документ визначає основні напрями державної політики у безпековій сфері, йдеться у повідомленні Офісу президента.

Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.

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Документ опирається на такі принципи державної політики:

  • стримування – розвиток оборонних і можливостей для запобігання збройної агресії проти України;
  • стійкість – здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки і підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей;
  • взаємодія – розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з ЄС, НАТО та їх державами-членами, США.

Пріоритетами національних інтересів визначено:

  • відстоювання незалежності і суверенітету;
  • відновлення територіальної цілісності;
  • розвиток людського капіталу;
  • захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;
  • європейська та євроатлантична інтеграція.

У стратегії також враховано останні зміни ситуації в сфері національної безпеки і оборони, пов’язані зі світовою економічною кризою.

Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.

Мир на Донбасі

Найдовше перемир’я за шість років російсько-української війни завершилося після вбивства снайпером українського військового.

Президент Володимир Зеленський обіцяв домогтися миру. Але питання, яке усе частіше виникає в українському суспільстві: якою ціною і на чиїх умовах.

Намагання Банкової погодити формулу Штайнмайєра та дозвіл російським найманцям інспектувати українські позиції – це доволі чіткі сигнали Кремлю.

Джерело: Офіс президента

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