Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України

Стратегію національної безпеки затвердив президент Володимир Зеленський.
Документ визначає основні напрями державної політики у безпековій сфері, йдеться у повідомленні Офісу президента.
Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.
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Документ опирається на такі принципи державної політики:
- стримування – розвиток оборонних і можливостей для запобігання збройної агресії проти України;
- стійкість – здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки і підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей;
- взаємодія – розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з ЄС, НАТО та їх державами-членами, США.
Пріоритетами національних інтересів визначено:
- відстоювання незалежності і суверенітету;
- відновлення територіальної цілісності;
- розвиток людського капіталу;
- захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;
- європейська та євроатлантична інтеграція.
У стратегії також враховано останні зміни ситуації в сфері національної безпеки і оборони, пов’язані зі світовою економічною кризою.
Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.
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