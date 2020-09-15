Коронавірус в Україні 15 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні різке зростання кількості хворих на коронавірус. За добу зафіксували 2 905 нових випадків Covid-19.
Загалом, станом на 15 вересня, в Україні 159 702 хворих на коронавірус.
За добу померло 53 українці, загалом 3 264 осіб. Одужало 1 267 пацієнтів.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Серед антилідерів – Тернопільська область (390), Харківська область (306), Одеська область (306) та Київ (285).
Коронавірус у регіонах:
- Вінницька обл — 4 887 (+43);
- Волинська обл — 6 428 (+75);
- Дніпропетровська обл — 3 430 (+88);
- Донецька обл — 2 154 (+53);
- Житомирська обл — 4 470 (+80);
- Закарпатська обл — 8 756 (+81);
- Запорізька обл — 2 503 (+100);
- Івано-Франківська обл — 11 510 (+153);
- Кіровоградська обл — 929 (+20);
- Київ — 17 714 (+285);
- Київська обл — 7 079 (+118);
- Львівська обл — 17 243 (+186);
- Луганська обл — 620 (+20);
- Миколаївська обл — 2 114 (+63);
- Одеська обл — 9 993 (+306);
- Полтавська обл — 1 253 (+30);
- Рівненська обл — 10 635 (+80);
- Сумська обл — 2 553 (+51);
- Тернопільська обл — 9 624 (+390);
- Харківська обл — 13 160 (+307);
- Херсонська обл — 661 (+17);
- Хмельницька обл — 4 058 (+50);
- Чернівецька обл — 12 394 (+142);
- Черкаська обл — 2 688 (+109);
- Чернігівська обл — 2 846 (+58).
Як дотримуються самоізоляції в регіонах:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні 14 вересня
14 вересня в Україні дещо зменшився добовий приріст кількості нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували 2 462 хворих з Covid-19, загалом 156 797.
Також зменшився показник смертності – померло 33 особи. Вилікувалось 650 людей.
Найбільше фіксували хворих на Харківщині (269), Тернопільщині (352) та Одещині (205).