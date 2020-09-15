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Факти / Україна / Суспільство

2 905 за добу – в Україні майже 160 тис. хворих на Covid-19

В Україні різке зростання кількості хворих на коронавірус. За добу зафіксували 2 905 нових випадків Covid-19.

Загалом, станом на 15 вересня, в Україні 159 702 хворих на коронавірус.

За добу померло 53 українці, загалом 3 264 осіб. Одужало 1 267 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед антилідерів – Тернопільська область (390), Харківська область (306), Одеська область (306) та Київ (285).

Коронавірус в Україні 15 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус у регіонах: 

  • Вінницька обл — 4 887 (+43);
  • Волинська обл — 6 428 (+75);
  • Дніпропетровська обл — 3 430 (+88);
  • Донецька обл — 2 154 (+53);
  • Житомирська обл — 4 470 (+80);
  • Закарпатська обл — 8 756 (+81);
  • Запорізька обл — 2 503 (+100);
  • Івано-Франківська обл — 11 510 (+153);
  • Кіровоградська обл — 929 (+20);
  • Київ — 17 714 (+285);
  • Київська обл — 7 079 (+118);
  • Львівська обл — 17 243 (+186);
  • Луганська обл — 620 (+20);
  • Миколаївська обл — 2 114 (+63);
  • Одеська обл — 9 993 (+306);
  • Полтавська обл — 1 253 (+30);
  • Рівненська обл — 10 635 (+80);
  • Сумська обл — 2 553 (+51);
  • Тернопільська обл — 9 624 (+390);
  • Харківська обл — 13 160 (+307);
  • Херсонська обл — 661 (+17);
  • Хмельницька обл — 4 058 (+50);
  • Чернівецька обл — 12 394 (+142);
  • Черкаська обл — 2 688 (+109);
  • Чернігівська обл — 2 846 (+58).

Як дотримуються самоізоляції в регіонах:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 14 вересня

14 вересня в Україні дещо зменшився добовий приріст кількості нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували 2 462 хворих з Covid-19, загалом 156 797.

Також зменшився показник смертності – померло 33 особи. Вилікувалось 650 людей.

Найбільше фіксували хворих на Харківщині (269), Тернопільщині (352) та Одещині (205).

Джерело: РНБО

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