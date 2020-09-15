Коронавірус в Україні 15 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні різке зростання кількості хворих на коронавірус. За добу зафіксували 2 905 нових випадків Covid-19.

Загалом, станом на 15 вересня, в Україні 159 702 хворих на коронавірус.

За добу померло 53 українці, загалом 3 264 осіб. Одужало 1 267 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед антилідерів – Тернопільська область (390), Харківська область (306), Одеська область (306) та Київ (285).

Коронавірус у регіонах:

Вінницька обл — 4 887 (+43);

Волинська обл — 6 428 (+75);

Дніпропетровська обл — 3 430 (+88);

Донецька обл — 2 154 (+53);

Житомирська обл — 4 470 (+80);

Закарпатська обл — 8 756 (+81);

Запорізька обл — 2 503 (+100);

Івано-Франківська обл — 11 510 (+153);

Кіровоградська обл — 929 (+20);

Київ — 17 714 (+285);

Київська обл — 7 079 (+118);

Львівська обл — 17 243 (+186);

Луганська обл — 620 (+20);

Миколаївська обл — 2 114 (+63);

Одеська обл — 9 993 (+306);

Полтавська обл — 1 253 (+30);

Рівненська обл — 10 635 (+80);

Сумська обл — 2 553 (+51);

Тернопільська обл — 9 624 (+390);

Харківська обл — 13 160 (+307);

Херсонська обл — 661 (+17);

Хмельницька обл — 4 058 (+50);

Чернівецька обл — 12 394 (+142);

Черкаська обл — 2 688 (+109);

Чернігівська обл — 2 846 (+58).

Як дотримуються самоізоляції в регіонах:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 14 вересня

14 вересня в Україні дещо зменшився добовий приріст кількості нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували 2 462 хворих з Covid-19, загалом 156 797.

Також зменшився показник смертності – померло 33 особи. Вилікувалось 650 людей.

Найбільше фіксували хворих на Харківщині (269), Тернопільщині (352) та Одещині (205).